Организация в Самаре погасила долг перед страховой компанией под страхом суда

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На исполнении у судебных приставов одного из районов г. Самары находилось исполнительное производство, предметом исполнения которого являлось взыскание задолженности в пользу страховой компании на сумму свыше 280 тысяч рублей.В рамках исполнительного производства судебными приставами-исполнителями руководству строительной компании было вручено предупреждение об уголовной ответственности за неисполнение решения суда согласно ст. 315 УК РФ, которая подразумевает лишение свободы сроком до двух лет. После этого вся сумма долга была погашена в полном объеме, сообщает сайт ведомства.