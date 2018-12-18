Организация, занимавшаяся вывозом мусора в Богатовском районе, за нанесенный экологический ущерб в 106 млн рублей, ответит перед судом

118

Прокуратура Богатовского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя организации, осуществляющей сбор и вывоз отходов. Он обвиняется в "нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшее загрязнение и отравление окружающей среды".По версии следствия, с апреля 2011 года по сентябрь 2017 года генеральный директор ООО «ТрансЭкоСервис» организовал сбор и вывоз коммунальных и бытовых отходов в селе Богатое и дальнейшее их складирование на двух полигонах.В нарушение требований закона хранение отходов IV класса опасности осуществлялось на земельных участках, относящихся к категориям земель сельскохозяйственного назначения и сельских поселений. При этом лицензии на хранение и утилизацию отходов предприятие не имело, мероприятия по защите окружающей среды не выполнялись.В результате размещения отходов был перекрыт и загрязнен тяжелыми металлами, нефтепродуктами плодородный слой почвы, причинен вред растительному и животному миру. Общая сумма ущерба окружающей среде составила 106 млн. рублей.Уголовное дело направлено в Богатовский районный суд для рассмотрения по существу, передает пресс-служба облпрокуратуры.