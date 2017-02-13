Оперуполномоченный полиции за вымогательство и получение взятки пойдет под суд

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Старший оперуполномоченный ГУ МВД России по Самарской области Суходеев в здании отдела полиции получил от гражданки взятку в размере 100 тысяч рублей за непринятие мер к организации доследственной проверки в отношении ее несовершеннолетнего сына, в действиях которого имелись признаки преступления по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд Тольятти для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.