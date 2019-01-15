Октябрьский райсуд Самары продлил срок ареста Светлане Моравской ещё на 2 месяца

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Об этом сообщает депутат Госдумы от СО Александр Хинштейн.



"Октябрьский райсуд Самары продлил срок ареста экс-руководителю Управления капстроительства СО Светлане Моравской ещё на 2 месяца. Напомню, что она обвиняется в злоупотреблении полномочиями, повлёкшими ущерб для бюджета на 209 млн руб.", - написал Александр Хинштейн в Твиттере.