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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Октябрьский райсуд Самары продлил арест экс-руководителя Управления капстроительства СО Светланы Моравской

14 декабря 2018 23:39
319
Об этом сообщает депутат Губдумы от СО Александр Хинштейн.

"Только что Октябрьский райсуд Самары продлил арест экс-руководителя Управления капстроительства СО Светланы Моравской, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями. Вчера тот же суд продлил арест ее преемнику по УКС Реналю Мязитову. Хорошая тенденция намечается", - написал Александр Хинштейн в Твиттере. 
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Комментарии



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