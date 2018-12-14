Октябрьский райсуд Самары продлил арест экс-руководителя Управления капстроительства СО Светланы Моравской
14 декабря 2018 23:39
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Об этом сообщает депутат Губдумы от СО Александр Хинштейн.
"Только что Октябрьский райсуд Самары продлил арест экс-руководителя Управления капстроительства СО Светланы Моравской, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями. Вчера тот же суд продлил арест ее преемнику по УКС Реналю Мязитову. Хорошая тенденция намечается", - написал Александр Хинштейн в Твиттере.
"Только что Октябрьский райсуд Самары продлил арест экс-руководителя Управления капстроительства СО Светланы Моравской, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями. Вчера тот же суд продлил арест ее преемнику по УКС Реналю Мязитову. Хорошая тенденция намечается", - написал Александр Хинштейн в Твиттере.
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14 декабря 2018 23:39Октябрьский райсуд Самары продлил арест экс-руководителя Управления капстроительства СО Светланы Моравской
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