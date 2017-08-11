Около Алексеевки при лобовом столкновении двух КАМАЗов один из них перевернулся, у второго - кабина всмятку

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По сообщению очевидцев один КАМАЗ двигался с двумя прицепами. У него полностью раскурочена кабина. Второй КАМАЗ вылетел в кювет и перевернулся.Сейчас обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГИБДД. Информация о пострадавших уточняется.Фото vk.com