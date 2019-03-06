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Обвиняют в растрате. Суд заочно арестовал экс-подрядчика космодрома Восточный

6 марта 2019 14:58
117
Хамовнический суд Москвы заочно арестовал бывшего подрядчика космодрома Восточный. Виталия Гинзбурга объявили в международный розыск.
Хамовнический суд Москвы заочно арестовал бывшего подрядчика космодрома Восточный. Виталия Гинзбурга объявили в международный розыск. передает life.ru.

— В отношении Гинзбурга В.В. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, которая будет исчисляться с момента его экстрадиции либо с момента его задержания на территории России, — сообщили ТАСС в суде.

Подробности пока не уточняются. Но известно, что дело заведено по статье "Присвоение или растрата в особо крупном размере".

Вместе с тем ещё три года СКР обвинял Гинзбурга в задержке зарплаты сотрудникам, задействованным на подрядных работах на космодроме Восточный. Речь шла о сумме в 16 миллионов рублей. 
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Комментарии



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