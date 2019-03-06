Обвиняют в растрате. Суд заочно арестовал экс-подрядчика космодрома Восточный
6 марта 2019 14:58
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— В отношении Гинзбурга В.В. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, которая будет исчисляться с момента его экстрадиции либо с момента его задержания на территории России, — сообщили ТАСС в суде.
Подробности пока не уточняются. Но известно, что дело заведено по статье "Присвоение или растрата в особо крупном размере".
Вместе с тем ещё три года СКР обвинял Гинзбурга в задержке зарплаты сотрудникам, задействованным на подрядных работах на космодроме Восточный. Речь шла о сумме в 16 миллионов рублей.
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