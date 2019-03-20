Обманувший "Аэрофлот" пассажир стал фигурантом уголовного дела
20 марта 2019 21:34
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"Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 159 УК РФ "Мошенничество" в отношении пассажира Е. Господин Е. приобрел два билета на рейс "Аэрофлота" по маршруту Москва-Пхукет. Перевозка была оформлена по невозвратному низкостоимостному тарифу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что через четыре дня пассажир отказался от перелета и решил вернуть деньги за билеты. "Чтобы оформить вынужденный возврат, Е. предоставил в кассу "Аэрофлота" листок нетрудоспособности. На этом основании ему вернули уплаченную за билеты сумму. Позднее выяснилось, что медицинский документ Е. является поддельным", - добавила пресс-служба.
Служба экономической безопасности авиакомпании выявила данный факт и обратилась в правоохранительные органы.
Пресс-служба отметила, что продажа авиабилетов по более доступным невозвратным тарифам введена в России с апреля 2014 года. В законе предусмотрен ряд оснований, при которых плату за билет возместят даже по невозвратному тарифу. К таким случаям относится вынужденный отказ от перевозки в связи с болезнью пассажира или члена его семьи либо близкого родственника, с которым они вместе путешествуют.
"Наша компания активно выступала за введение невозвратных тарифов именно в интересах пассажиров – мы хотели сделать авиаперелеты доступнее. И мы не позволим мошенникам дискредитировать те положения Воздушного кодекса, которые дают нашим пассажирам возможность пользоваться более выгодными условиями перевозки. Подчеркиваю, что в каждом подобном случае "Аэрофлот" будет принимать все необходимые меры по защите своих интересов – вплоть до обращения в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовных дел", - приводит пресс-служба слова замгендиректора "Аэрофлота" по правовым и имущественным вопросам Владимира Александрова.
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