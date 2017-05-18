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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Облсуд отказал инвалиду Александру Томину. Ибо поездок уже не 50, а 60

18 мая 2017 22:04
338
Как сообщает blog-matveev.livejournal.com, закончилось заседание Самарского областного суда, рассматривавшего иск инвалида Александра Томина к областному правительству, обжалующего законность введения лимита в 50 поездок по транспортным картам.

Суд отказал инвалиду, ибо вчера, за день до суда, Правительство области подсуетилось, и издало новое постановление, где уже 60 поездок. Теппрь стало понятно, зачем в понедельник суд не стал принимать решение по иску, а перенес заседание на четверг. Чтобы дать возможность Белому дому соскочить с иска, т.к. по существу теперь надо начинать всё сначала, и обжаловать уже новое, вчерашнее постановление.

Четко результативная часть решения пока не понятна: в зале было очень шумно (Томина пришли поддержать несколько десятков пенсионеров), а судья Родина читала себе под нос с неработающим микрофоном. Поэтому дождемся бумаги и почитаем мотивироваочную часть. Мораль? Исправить положение с дискриминацией наших пенсионеров по поездкам принятием судебного решения (что давало возможность Меркушкину сохранить лицо) не удалось с первого раза. А вот митингами мы 10 поездок уже отыграли. Значит тем более: все на митинг 28 мая! 16-00, Физкультурная, 101. 
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Комментарии



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18 мая 2017  23:46
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