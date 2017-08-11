Облсуд оставил в силе решение, признавшее незаконным и повторный отказ в согласовании марша 23 апреля
11 августа 2017 14:48
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20 апреля суд уже признавал его незаконным, но 21 апреля мэрия, проигнорировав решение суда, изготовила новый отказ, где тупо повторила уже признанные судом несостоятельными доводы ("ремонтные работы", "загруженность дорог" и т.д.). На основании этой незаконной бумажки (что подтвердил сегодня облсуд) полицейские задержали и поместили в камеру меня (Михаила Матвеева), а также составили протоколы на второго организатора- депутата Федорова и двух случайно подвернувшихся им под руку участников марша- пенсионера Игнатьева и юриста Круглова. Он собственно эту бумажку и обжаловал.
Сегодняшнее решение, пишет Михаил Матвеев, открывает возможность обжаловать и отменить уже вступившие в силу решения судов о наложении на всех штрафов (по 30 тыс. на организаторов и по 5 тыс. на участников) и усиливает нашу позицию в готовящейся сейчас жалобе в ЕСПЧ. После чего мы предъявим иск к администрации и полиции (в лице министерства финансов) с компенсацией за моральный вред.
В сентябре возобновятся массовые акции протеста в защиту пенсионеров.
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