Облсуд оставил в силе решение, признавшее незаконным и повторный отказ в согласовании марша 23 апреля

128

20 апреля суд уже признавал его незаконным, но 21 апреля мэрия, проигнорировав решение суда, изготовила новый отказ, где тупо повторила уже признанные судом несостоятельными доводы ("ремонтные работы", "загруженность дорог" и т.д.). На основании этой незаконной бумажки (что подтвердил сегодня облсуд) полицейские задержали и поместили в камеру меня (Михаила Матвеева), а также составили протоколы на второго организатора- депутата Федорова и двух случайно подвернувшихся им под руку участников марша- пенсионера Игнатьева и юриста Круглова. Он собственно эту бумажку и обжаловал.Сегодняшнее решение, пишет Михаил Матвеев, открывает возможность обжаловать и отменить уже вступившие в силу решения судов о наложении на всех штрафов (по 30 тыс. на организаторов и по 5 тыс. на участников) и усиливает нашу позицию в готовящейся сейчас жалобе в ЕСПЧ. После чего мы предъявим иск к администрации и полиции (в лице министерства финансов) с компенсацией за моральный вред.В сентябре возобновятся массовые акции протеста в защиту пенсионеров.