ООО "Правда" оштрафовано за порчу плодородного слоя почвы в Волжском районе

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Ранее инспекторами Россельхознадзора было установлено, что на земельном участке, относящемся к категории земель сельскохозяйственного назначения, расположенном в Волжском районе Самарской области около села Черноречье, арендатором земельного участка ООО «Правда» осуществляется складирование речного песка на плодородный слой почвы на площади 11880 кв.м. В связи с этим произошла порча плодородного слоя почвы (об этом свидетельствуют результаты исследования лаборатории ФГБУ «Самарский референтный центр Россельхознадзора»).ООО «Правда» было вынесено Постановление об административном правонарушении и привлечении общества к административной ответственности в виде штрафа (40 000 рублей).Аппеляционный Арбитражный суд удовлетворил требования Управления Россельхознадзра по Самарской области о рекультивации испорченных земель, сообщает пресс-служба Россельхознадзра Самарской области.