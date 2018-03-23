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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

ООО "Правда" оштрафовано за порчу плодородного слоя почвы в Волжском районе

23 марта 2018 14:40
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В Арбитражном суде Самары состоялось рассмотрение апелляционной жалобы по делу, связанном с ООО «Правда». Управлением Россельхознадзора по Самарской области было подано заявление с требованием о разработке проекта рекультивации земель и принудительном проведении работ по рекультивации данным обществом.

Ранее инспекторами Россельхознадзора было установлено, что на земельном участке, относящемся к категории земель сельскохозяйственного назначения, расположенном в Волжском районе Самарской области около села Черноречье, арендатором земельного участка ООО «Правда» осуществляется складирование речного песка на плодородный слой почвы на площади 11880 кв.м. В связи с этим произошла порча плодородного слоя почвы (об этом свидетельствуют результаты исследования лаборатории ФГБУ «Самарский референтный центр Россельхознадзора»).

ООО «Правда» было вынесено Постановление об административном правонарушении и привлечении общества к административной ответственности в виде штрафа (40 000 рублей).

Аппеляционный Арбитражный суд удовлетворил требования Управления Россельхознадзра по Самарской области о рекультивации испорченных земель, сообщает пресс-служба Россельхознадзра Самарской области. 
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