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Нижегородца, делавшего кукол из мёртвых девочек, могут выпустить из психбольницы

3 октября 2018 17:15
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В медучреждение его поместили после того, как стало известно, что он выкопал могилы 26 девочек в возрасте от 3 до 12 лет.
Судебное заседание, на котором огласят результаты судебно-психиатрической экспертизы Анатолия Москвина, который раскапывал могилы девочек, назначено на 25 октября. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Ленинскую районную прокуратуру Нижнего Новгорода, передает life.ru.

В конце сентября мужчине была назначена повторная экспертиза. Сейчас он находится на принудительном лечении в психбольнице. Сообщается, что мужчину могут перевести на амбулаторное лечение.

— Двадцать пятого октября состоится судебное заседание, на котором должны быть объявлены результаты экспертизы о том, насколько Москвин безопасен для общества. Если экспертиза будет готова, то суд в тот же день сможет принять решение об изменении принудительных мер медицинского характера, — разъяснили в прокуратуре.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Нижнем Новгороде в 2011 году был задержан Анатолий Москвин, который раскопал могилы 26 девочек в возрасте от 3 до 12 лет. Погибших он представлял своим дочерьми и даже устраивал для них праздники. Ранее он был признан невменяемым. 
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Комментарии



Закон
3 октября 2018  17:15
В медучреждение его поместили после того, как стало известно, что он выкопал могилы 26 девочек в возрасте от 3 до 12 лет.
Нижегородца, делавшего кукол из мёртвых девочек, могут выпустить из психбольницы
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