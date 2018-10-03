Нижегородца, делавшего кукол из мёртвых девочек, могут выпустить из психбольницы
3 октября 2018 17:15
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В конце сентября мужчине была назначена повторная экспертиза. Сейчас он находится на принудительном лечении в психбольнице. Сообщается, что мужчину могут перевести на амбулаторное лечение.
— Двадцать пятого октября состоится судебное заседание, на котором должны быть объявлены результаты экспертизы о том, насколько Москвин безопасен для общества. Если экспертиза будет готова, то суд в тот же день сможет принять решение об изменении принудительных мер медицинского характера, — разъяснили в прокуратуре.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в Нижнем Новгороде в 2011 году был задержан Анатолий Москвин, который раскопал могилы 26 девочек в возрасте от 3 до 12 лет. Погибших он представлял своим дочерьми и даже устраивал для них праздники. Ранее он был признан невменяемым.
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