Незаконное использование символики ЧМ-2018 года недопустимо
29 августа 2017 15:18
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До Чемпионата мира по футболу FIFA остается всё меньше времени (289 дней, если верить часам, установленным на Набережной в г. Волгограде). Вместе с тем Волгоградское УФАС России продолжает отсчёт нарушений, связанных с незаконным использованием символики FIFA.
Это уже третье разбирательство в Волгоградском УФАС по поводу незаконной использования символики ФИФА в Волгограде (одном из городов проведения Чемпионата ФИФА 2018). На этот раз символика без согласования с правообладателем использована в городе спутнике Волгограда - Волжском.
Бдительность проявили граждане: в Волгоградское УФАС поступило заявление физического лица, в котором сообщалось об использовании символики FIFA на конструкции, оформленной как фотозона, расположенной у здания ТРК «Волгамолл» в г. Волжском.
Поступившая 23.08.2017 года информация была проверена специалистами антимонопольного органа. Установлено, что напротив входа в ТРК «Волгамолл» (г. Волжский, ул. Александрова, 18 «А») располагается конструкция – фотозона, выполненная в виде мячей синего, зеленого, красного цвета, на которых в свою очередь стоит футбольный мяч жёлтого цвета с чёрными пятиугольниками. На жёлтом мяче имеется надпись: «FIFA WORD CUP RUSSIA 2018». Однако «FIFA WORD CUP» и «RUSSIA 2018» являются товарными знаками «FIFA».
ООО «Випойл-Гиперцентр» (организация, осуществляющая управление ТРК «Волгамолл») не является партнером (спонсором) Международной федерации футбольных ассоциаций или сублецинзиатом по производству сувенирной продукции согласно сведениям, размещённым на сайте www.ais-agency.ru.
Использование товарных знаков, принадлежащих FIFA, без разрешения правообладателя FIFA в соответствии с п. п. 2, 3 ч. 1 ст. 20 Закона о подготовке и проведении в Российской Федерации Чемпионата мира по футболу № 108-ФЗ признаётся недобросовестной конкуренцией.
28 августа ООО «Випойл-Гиперцентр», в действиях которого были установлены признаки недобросовестной конкуренции, а именно нарушения ст. 14.8 Закона о защите конкуренции, УФАС выдало предупреждение о необходимости прекращения использования при ведении хозяйственной деятельности товарных знаков, принадлежащих FIFA, путём прекращения использования надписи: «FIFA WORD CUP RUSSIA 2018» без разрешения правообладателя на конструкции (фотозоне, выполненной в виде мячей), размещённой у ТРК «Волгамолл».
Руководитель Волгоградского УФАС России Роман Лучников отметил: «Мы в очередной раз обращаем внимание бизнеса, что использование символики Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года с нарушением требований ст. 19 Закона о подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу признается незаконным. Статья 20 этого закона также содержит специальные нормы относительно того, какие действия, связанные с использованием символики Чемпионата, признаются актом недобросовестной конкуренции».
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