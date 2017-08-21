Незаконно сбытые тольяттинцем государственные награды СССР изъяты и переданы в краеведческий музей города
21 августа 2017 19:23
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Установлено, что обвиняемый разместил в Интернете объявление с предложением продажи медалей «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Позже он незаконно сбыл их за 940 рублей, после чего был задержан. Медали изъяли из незаконного оборота.
Суд назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 5 000 рублей. Вещественные доказательства – медали приговором определено передать в краеведческий музей Тольятти, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
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