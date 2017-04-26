Незаконно приобретенное имущество на сумму в 1,8 млрд рублей изъяли у экс-главы Сахалина Александра Хорошавина

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Ранее называлась другая сумма изъятого у Хорошавина имущества — 1,1 млрд руб. Решение об изъятии имущества на такую сумму принял в мае 2016 года Южно-Сахалинский городской суд. Решение неоднократно обжаловалось, в итоге Верховный суд 20 марта также отказался ее рассматривать, следовало из справочной информации по жалобам, опубликованной на сайте суда.Позже, в апреле, в Сахалинском областном суде рассказали о решении Верховного суда. Из сообщения Сахалинского областного суда следовало, что Верховный суд «исходил из того, что ответчики, приобретя и владея имуществом на сумму свыше 1 839 000 000 руб., не предоставили допустимых и достоверных доказательств, подтверждающих приобретение имущества на такую сумму». При этом из сообщения Сахалинского областного суда не было ясно, было ли арестовано имущество на сумму 1,8 млрд руб.Прокуратура обратилась в Южно-Сахалинский городской суд с просьбой передать в госсобственность имущество Александра Хорошавина на сумму 1,1 млрд руб. еще в сентябре 2015 года из-за недоказанной законности происхождения имущества обвиняемого. Суд удовлетворил иск в мае 2016 года. В декабре того же года приставы начали изъятие имущества у бывшего губернатора Сахалина и его семьи.В январе 2017 года президиум Сахалинского областного суда отказался рассматривать жалобу Хорошавина на изъятие его имущества.