Неуплаченный в срок штраф может обернуться новым наказанием

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На днях в отдел полиции №9 УМВД России по городу Самаре был доставлен 35-летний местный житель. Мужчина ранее был привлечен к административной ответственности за распитие спиртных напитков в общественном месте. Однако в положенный срок наложенный штраф в размере 500 рублей мужчина не оплатил и в результате попал в список должников. В отношении нарушителя полицейские составили административный протокол по части 1 статьи 20.25 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Неуплата административного штрафа в срок».Сотрудники органов внутренних дел напоминают о необходимости уплаты штрафа в установленные сроки. Банковские реквизиты и иную информацию о правонарушении можно получить в территориальном отделе полиции.Пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области