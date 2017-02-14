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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Неплательщица алиментов из Самары отправится за решетку

14 февраля 2017 12:58
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Ей назначено 10 суток административного ареста.

Нерадивую мать из г. Самары суд обязал выплачивать алименты на содержание своего несовершеннолетнего ребенка, которые остался после развода на попечении ее бывшего мужа. Однако должница не спешила выполнять свои родительские обязательства, предпочитая вести аморальный образ жизни. За время уклонения от исполнения решения суда, ее долг составил 572 тысячи рублей.

Судебными приставами-исполнителями на женщину был составлен административный протокол. Суд назначил гражданке В. наказание в виде 10 суток административного ареста. При дальнейшем уклонении от выплаты алиментов своему ребенку, ей грозит уголовная ответственность, сообщает сайт самарских приставов.


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Комментарии



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