Национальный суд Испании признал невиновными всех обвиняемых по делу «русской мафии»

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«Оправданы все. И наши соотечественники — Владислав Резник, Диана Гиндин, Кирилл Ильин. Но оправданы вообще все подсудимые по этому делу. Что свидетельствует о том, что все это дело, как мы достоверно знали изначально, является грубейшей, очевидной фальшивкой. Жаль только, что на ее разоблачение ушло десять лет жизни достойных, уважаемых, невиновных людей, а также членов их семей. Но сегодня для них, конечно, незабываемый день, потому что справедливость восторжествовала».Ранее об оправдании фигурантов дела в Испании со ссылкой на попавшее в распоряжение агентства решение суда сообщало РИА «Новости».Защита «рассчитывает на то, что виновные в фабрикации этой фальшивки» ответят за это по закону, добавил Гофштейн, однако о конкретных шагах, по его словам, говорить преждевременно. «Но существуют юридические инструменты, чтобы восстановить доброе имя и те потери, которые понесены», — заключил адвокат.