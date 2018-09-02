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Наташа Королёва решила засудить Украину в ЕСПЧ из-за запрета на въезд

2 сентября 2018 23:34
343
Королёва рассказала, что в настоящее время иск подан и находится на рассмотрении.
Певица Наташа Королёва подала иск в Европейский суд по правам человека по поводу запрета на въезд на Украину. Об этом она рассказала в беседе с агентством РИА "Новости", передает life.ru.

— Я без вины репрессированный человек, обвинения в мой адрес не соответствуют действительности. Я считаю, что правда должна восторжествовать, — сказала Королёва.

В 2016 году СБУ запретила артистке въезд на Украину на пять лет, однако запрет был отменён в 2017 году и она смогла посетить похороны бабушки. Верховный суд признал запрет законным.

Королёва рассказала, что в настоящее время иск подан и находится на рассмотрении.


Фото: соцсети 
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Комментарии



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Королёва рассказала, что в настоящее время иск подан и находится на рассмотрении.
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