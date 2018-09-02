Наташа Королёва решила засудить Украину в ЕСПЧ из-за запрета на въезд
2 сентября 2018 23:34
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— Я без вины репрессированный человек, обвинения в мой адрес не соответствуют действительности. Я считаю, что правда должна восторжествовать, — сказала Королёва.
В 2016 году СБУ запретила артистке въезд на Украину на пять лет, однако запрет был отменён в 2017 году и она смогла посетить похороны бабушки. Верховный суд признал запрет законным.
Королёва рассказала, что в настоящее время иск подан и находится на рассмотрении.
Фото: соцсети
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