Наташа Королёва решила засудить Украину в ЕСПЧ из-за запрета на въезд

343

— Я без вины репрессированный человек, обвинения в мой адрес не соответствуют действительности. Я считаю, что правда должна восторжествовать, — сказала Королёва.В 2016 году СБУ запретила артистке въезд на Украину на пять лет, однако запрет был отменён в 2017 году и она смогла посетить похороны бабушки. Верховный суд признал запрет законным.Королёва рассказала, что в настоящее время иск подан и находится на рассмотрении.Фото: соцсети