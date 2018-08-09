Нарушителей табачного закона в России наказали на 70 миллионов рублей

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— За нарушения требований законодательства в области охраны здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака к административной ответственности... привлечено 5177 правонарушителей, — говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.В Роспотребнадзоре отметили, что среди наказанных физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели. Всего с 15 ноября 2013 года, когда вступили в силу ограничения по табаку, к ответственности привлечено около 70 тысяч нарушителей, из которых 9,5 тысячи — юрлица.Ранее Лайф писал, что за первый квартал 2018 года на 30 миллионов рублей были оштрафованы 2,6 тысячи человек, более тысячи из них — сотрудники организаций — продавцов табачной продукции.