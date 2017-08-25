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Напавший на журналиста НТВ в прямом эфире в День ВДВ мужчина, приговорен к шести месяцам работ

25 августа 2017 23:41
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Такое наказание просило назначить обвинение.
Как сообщает РБК, Александр Орлов, ударивший корреспондента НТВ Никиту Развозжаева в Парке Горького 2 августа, приговорен к шести месяцам исправительных работ. Соответствующее решение огласил мировой судья судебного участка №396 по московскому району Якиманка, говорится в сообщении Генпрокуратуры. Он признан виновным по ст.116 УК (побои).

По статье, по которой осужден Орлов, предусмотрены и другие виды наказания, максимальное из них — до двух лет лишения свободы. При исправительных работах часть зарплаты осужденного изымается в пользу государства. Суд постановил изымать 10% из дохода Орлова.

Суд назначил Орлову то наказание, о котором просило обвинение. Орлов просил суд не отправлять его в колонию.

Как уточняет НТВ, дело рассматривалось в особом порядке, что предполагает признание подсудимым своей вины. В ходе судебного заседания Орлов попросил прощения у Развозжаева. Также он направлял журналисту извинения в письменном виде.

«Уважаемый Никита Юрьевич, 2 августа вся страна стала свидетелем моего отвратительного поступка, прошу принять мои извинения и искренне прошу у вас прощения», — говорилось в телеграмме с извинениями.

Осужденный заявил, что приговором доволен и обжаловать его не собирается.

Телеканал НТВ «удовлетворен приговором» Александру Орлову, который напал на журналиста Никиту Развозжаева 2 августа. «Считаем его [приговор] справедливым и обоснованным. Надеемся, от рук господина Орлова больше не пострадает ни один журналист», — говорится в заявлении телеканала, поступившем в РБК.

Орлов ударил корреспондента НТВ Развозжаева по лицу во время прямого эфира в День ВДВ. При этом, как заявили в столичном главке МВД, нападавший к ВДВ никакого отношения не имел. Орлов был задержан полицией на выходе из Парка Горького.

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
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Комментарии



Закон
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Такое наказание просило назначить обвинение.
Напавший на журналиста НТВ в прямом эфире в День ВДВ мужчина, приговорен к шести месяцам работ
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