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Надолго отправятся в колонию два тольяттинца, которые на съемной квартире производили амфетамин и сбывали его

6 февраля 2017 14:53
161
Им назначено наказание в виде 10 лет 6 месяцев и 10 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Управлением ФСБ России по Самарской области получена информация о том, что тольяттинцы Каюмов Роман Маратович и Латышев Станислав Сергеевич осуществляют незаконное производство и последующий сбыт психотропного вещества – амфетамин.

В ходе дальнейшей работы указанные сведения подтвердились.

Установлено, что Каюмов и Латышев приобрели ингредиенты (химические вещества) и оборудование, необходимые для производства амфетамина, после чего перевезли их в арендованную квартиру, расположенную в одном из домов на Южном шоссе Тольятти.

29 марта 2016 года Каюмов и Латышев, находясь в указанной квартире, с использованием ранее приобретенных ингредиентов
произвели с целью последующего сбыта амфетамин, массой 32,84 грамма. В этот же день Каюмов и Латышев были задержаны сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области, в ходе производства обследования арендованной
квартиры амфетамин, оборудование и ингредиенты для его производства были обнаружены и изъяты.

Следственным отделом Управления в отношении Каюмова и Латышева было возбуждено уголовное дело.

17 января 2017 решением Автозаводского районного суда Каюмов Роман Маратович и Латышев Станислав Сергеевич признаны виновными и им назначено наказание в виде 10 лет 6 месяцев и 10 лет 3 месяцев лишения свободы соответственно с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Самарской области.
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Комментарии



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