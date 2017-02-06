Надолго отправятся в колонию два тольяттинца, которые на съемной квартире производили амфетамин и сбывали его

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В ходе дальнейшей работы указанные сведения подтвердились.Установлено, что Каюмов и Латышев приобрели ингредиенты (химические вещества) и оборудование, необходимые для производства амфетамина, после чего перевезли их в арендованную квартиру, расположенную в одном из домов на Южном шоссе Тольятти.29 марта 2016 года Каюмов и Латышев, находясь в указанной квартире, с использованием ранее приобретенных ингредиентовпроизвели с целью последующего сбыта амфетамин, массой 32,84 грамма. В этот же день Каюмов и Латышев были задержаны сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области, в ходе производства обследования арендованнойквартиры амфетамин, оборудование и ингредиенты для его производства были обнаружены и изъяты.Следственным отделом Управления в отношении Каюмова и Латышева было возбуждено уголовное дело.17 января 2017 решением Автозаводского районного суда Каюмов Роман Маратович и Латышев Станислав Сергеевич признаны виновными и им назначено наказание в виде 10 лет 6 месяцев и 10 лет 3 месяцев лишения свободы соответственно с отбыванием наказания в колонии строгого режима.Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Самарской области.