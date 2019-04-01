Начата доследственная проверка по факту заболевания детей гепатитом «А» в детском саду Самары

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1 апреля 2019 года в СМИ появилась информация о том, что в детском саду №306, расположенном на улице Нагорной в Кировском районе города Самары, у 6 детей обнаружено заболевание гепатитом «А».В настоящее время дети госпитализированы.По данному факту следственным отделом по Кировскому району Самары начата доследственная проверка, выясняются все обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.