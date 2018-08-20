Начата доследственная проверка по факту смерти пенсионера во время пожара в дачном доме села Зеленовка
20 августа 2018 16:59
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По данному факту следственным отделом Жигулевска начата доследственная проверка.
По предварительным данным причина возгорания – неосторожное обращение с огнем.
При жизни мужчина злоупотреблял спиртными напитками.
В настоящее время назначено судебно – медицинское и пожаротехническое исследование.
Выясняются все обстоятельства происшествия, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
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