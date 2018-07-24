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Начальника томского главка МЧС задержали с поличным в момент получения взятки
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Начальника томского главка МЧС задержали с поличным в момент получения взятки

24 июля 2018 20:56
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По данным следствия, он использовал служебное положение для оказания содействия предпринимателям, подконтрольным областному МЧС.
Следственный комитет по Томской области на основании материалов регионального УФСБ возбудил уголовное дело против начальника главного управления МЧС по региону. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере), говорится в сообщении на сайте СК, передает РБК.

По данным следствия, подозреваемый с июня по июль 2018 года за готовность оказать содействие предпринимателям потребовал от подчиненного взять деньги у руководителей коммерческих организаций, подконтрольных МЧС по Томской области.

«Он отдал своему подчиненному распоряжение о незаконной выдаче предпринимателю, согласившемуся на вышеуказанные условия, лицензии на осуществление деятельности данной коммерческой организации при отсутствии необходимого оборудования», — отмечает СК.​ Подозреваемый задержан с поличным в момент получения взятки. Деньги изъяты, проводятся допросы подозреваемого и свидетелей.

Следователи не называют имя подозреваемого. На сайте управления МЧС по Томской области указано, что главком руководит Михаил Бегун. На должность руководителя он был назначен указом президента в феврале 2016 года. Сообщается, что Бегун участвовал в ликвидации последствий многих чрезвычайных ситуаций, награжден ведомственными наградами.

Ранее сегодня стало известно, что возбуждено уголовное дело против замглавы МЧС Ульяновской области Сергея Золотова по подозрению в получении взятки. Согласно материалам следствия, он через посредника получил взятку за отказ от штрафа в отношении сотрудников управления федеральной почтовой связи Ульяновской области за нарушения противопожарной безопасности.

В конце марта был задержан замначальника МЧС по Бурятии Дмитрий Унагаев. Его заподозрили в получении взятки в 177 тыс. руб. «за общее покровительство по службе при регулировании вопросов, связанных с предпринимательской деятельностью при осуществлении пожарного мониторинга».



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Комментарии



Закон
24 июля 2018  20:56
По данным следствия, он использовал служебное положение для оказания содействия предпринимателям, подконтрольным областному МЧС.
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