Начальника томского главка МЧС задержали с поличным в момент получения взятки
24 июля 2018 20:56
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По данным следствия, подозреваемый с июня по июль 2018 года за готовность оказать содействие предпринимателям потребовал от подчиненного взять деньги у руководителей коммерческих организаций, подконтрольных МЧС по Томской области.
«Он отдал своему подчиненному распоряжение о незаконной выдаче предпринимателю, согласившемуся на вышеуказанные условия, лицензии на осуществление деятельности данной коммерческой организации при отсутствии необходимого оборудования», — отмечает СК. Подозреваемый задержан с поличным в момент получения взятки. Деньги изъяты, проводятся допросы подозреваемого и свидетелей.
Следователи не называют имя подозреваемого. На сайте управления МЧС по Томской области указано, что главком руководит Михаил Бегун. На должность руководителя он был назначен указом президента в феврале 2016 года. Сообщается, что Бегун участвовал в ликвидации последствий многих чрезвычайных ситуаций, награжден ведомственными наградами.
Ранее сегодня стало известно, что возбуждено уголовное дело против замглавы МЧС Ульяновской области Сергея Золотова по подозрению в получении взятки. Согласно материалам следствия, он через посредника получил взятку за отказ от штрафа в отношении сотрудников управления федеральной почтовой связи Ульяновской области за нарушения противопожарной безопасности.
В конце марта был задержан замначальника МЧС по Бурятии Дмитрий Унагаев. Его заподозрили в получении взятки в 177 тыс. руб. «за общее покровительство по службе при регулировании вопросов, связанных с предпринимательской деятельностью при осуществлении пожарного мониторинга».
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