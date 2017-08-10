Начальника полиции межрайонного отдела за получение взяток пойдет под суд

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По версии следствия, заместитель начальника МО МВД России «Богатовский» – начальник полиции МО МВД России «Богатовский» злоупотребил должностными полномочиями и в марте-апреле текущего года получил от двух подчиненных сотрудников полиции взятки в размере 12 000 рублей с каждого за непривлечение к дисциплинарной ответственности за допущенное нарушение в сфере учета и хранения специальных средств.В ходе предварительного расследования обвиняемый был отстранен от занимаемой должности.Уголовное дело направлено в Богатовский районный суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.