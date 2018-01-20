Начальник лаборатории АО «РКЦ «Прогресс» будет отвечать перед судом "за халатность"

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По версии следствия, 18 октября 2016 года "в результате ненадлежащего исполнения подозреваемым своих должностных обязанностей, в помещении склада карантинного хранения корпуса блока стерилизации ШОП цеха № 2163 АО «РКЦ «Прогресс», произошел пожар, который привел к наступлению общественно-опасных последствий в виде причинения особо крупного ущерба АО «РКЦ «Прогресс», в общей сложности в сумме более 24 миллионов рублей".Уголовное дело направлено в федеральный суд Кировского района Самары для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.