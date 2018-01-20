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Начальник лаборатории АО «РКЦ «Прогресс» будет отвечать перед судом "за халатность"

20 января 2018 16:20
253
В помещении склада карантинного хранения корпуса блока стерилизации ШОП цеха № 2163 АО «РКЦ «Прогресс», произошел пожар, который причинил особо крупный ущерб АО «РКЦ «Прогресс», в общей сложности в сумме более 24 миллионов рублей.
Следственным отделом по Кировскому району Самары завершено расследование уголовного дела в отношении начальника лаборатории противопожарной автоматики АО «РКЦ Прогресс». Он обвиняется в совершении преступления по статье "Халатность, то есть неисполнение и ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, вследствие небрежного отношения к обязанностям по должности, повлекшее причинение особо крупного ущерба организации".

По версии следствия, 18 октября 2016 года "в результате ненадлежащего исполнения подозреваемым своих должностных обязанностей, в помещении склада карантинного хранения корпуса блока стерилизации ШОП цеха № 2163 АО «РКЦ «Прогресс», произошел пожар, который привел к наступлению общественно-опасных последствий в виде причинения особо крупного ущерба АО «РКЦ «Прогресс», в общей сложности в сумме более 24 миллионов рублей".

Уголовное дело направлено в федеральный суд Кировского района Самары для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области. 
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Комментарии



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20 января 2018  16:20
В помещении склада карантинного хранения корпуса блока стерилизации ШОП цеха № 2163 АО «РКЦ «Прогресс», произошел пожар, который причинил особо крупный ущерб АО «РКЦ «Прогресс», в общей сложности в сумме более 24 миллионов рублей.
Начальник лаборатории АО «РКЦ «Прогресс» будет отвечать перед судом "за халатность"
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