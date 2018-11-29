Начальник контрольного отдела областной налоговой службы Александр Петров арестован на 2 месяца

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Задержали Петрова 26 ноября в 15 часов на парковке ТЦ «Hoff», протокол задержания оформили 27 числа. В деле фигурируют два посредника — Кондратьев и Толмачев. Следствие считает, что в мае 2018 года Петров получил от них 1,5 млн рублей в интересах компании «Союз-Агро Самара». Петров должен был предоставлять компании информацию о проводимых налоговых проверках фирмы.По данным «СПАРК-Интерфакса», «Союз-Агро Самара» зарегистрировано в 2014 году по адресу: Самарская область, Кинельский район, станция Тургеневка, улица Садовая, 10. Директор и собственница — Татьяна Митиогло. Ранее собственником предприятия был некий Андрей Митиогло, также входивший в число соучредителей фирм «ТрансАгро» (грузоперевозки) и «Универсал» (производство изделий из бетона). Специализация компании г-жи Митиогло — оптовая торговля зерном. Выручка ООО «Союз-Агро Самара» в 2016 году превысила 1,8 млрд руб. В мае 2018 года фирма Митиогло заключила контракт с ГУП «Продовольственный фонд» на поставку 3500 тонн пшеницы 3-го класса с доставкой железнодорожным транспортом. Цена контракта — 47,25 млн руб.Вторую часть денег — миллион рублей — Петрову должны были передать как раз в день задержания. В реальности он получил 200 тысяч рублей и муляж в 800 тысяч рублей.В деле присутствует рапорт ФСБ, о том что члены семьи Петрова оказывают противодействие в выявлении имущества, на которое можно наложить арест. Поэтому его просили оставить под арестом. Об этом же просил и Андрей Митиогло, муж Татьяны Митиогло, директора «Союз-Агро Самара». В итоге суд Самарского района оставил Александра Петрова под арестом до 27 января 2019 года включительно.