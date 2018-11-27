Начальник контрольного отдела УФНС СО подозревается в получении взятки через двух посредников, в особо крупном размере

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По версии следствия, в мае 2018 года начальник контрольного отдела УФНС России по Самарской области, находясь по месту своего проживания, получил (через двух посредников) от представителя коммерческой организации часть взятки - 1 миллион 500 тысяч рублей за незаконные действия в пользу организации - разглашение сведений, составляющих служебную тайну, о ходе проводимой налоговой проверки, а также о планируемых дальнейших мероприятиях налогового контроля, что позволило данной организации своевременно осуществлять противодействие деятельности налогового органа и как следствие могло повлиять на размер доначислений налоговых платежей в сторону уменьшения.26 ноября начальник контрольного отдела получил через тех же посредников следующую часть взятки - 200 тысяч рублей и муляж денежных средств в сумме 800 тысяч рублей.В настоящее время рассматривается вопрос о задержании подозреваемых. Расследование уголовного дела продолжается, оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ России по Самарской области, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области