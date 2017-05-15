На заместителя главы администрации Ставропольского района Тольятти заведено уголовное дело за получение взятки
15 мая 2017 19:49
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По версии следствия, 22 апреля 2017 года он получил от гражданина часть взятки - 30 тысяч рублей от ранее оговоренной суммы в 160 тысяч рублей, за предоставление без заключения договора, возможности незаконного складирования сыпучего грунта на территории поселка.
Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
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