На ул. Победы в Самаре из гостиницы изъяли 76 литров алкоголя

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Самарские полицейские совместно с представителями общественного движения правоохранительной направленности «Народный контроль» провели проверку деятельности гостиницы, расположенной на улице Победы в Советском районе Самары.В ходе проверки полицейские задокументировали факт оборота (хранения) алкогольной продукции без лицензии и сопроводительных документов. В отношении индивидуального предпринимателя сотрудники органов внутренних дел составили протоколы.За совершение указанного правонарушения виновное лицо ожидает административный штраф в размере от 14 000 до 20 000 рублей. Находившаяся в обороте алкогольная продукция общим объемом 76 литров стоимостью 27 000 рублей изъята.