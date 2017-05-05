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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

На ул. Ново-Вокзальной в Самаре алкоголь продавали без документов

5 мая 2017 09:32
91
На ул. Ново-Вокзальной в Самаре алкоголь продавали без документов
Об этом сообщили местные жители.

В полицию от жителей Советского района областного центра поступило сообщение о том, что в магазине на улице Ново-Вокзальной незаконно продается алкоголь.

Для проверки поступившей информации по указанному адресу прибыли сотрудники полиции и представители Администрации Советского внутригородского района г.о. Самара. В ходе проведенной работы установлено, что торговая точка реализует алкогольную продукцию без специального разрешения и сопроводительных документов. За выявленные нарушения в отношении хозяина магазина полицейские составили протоколы об административных правонарушениях, сообщает облМВД.

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