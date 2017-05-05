На ул. Ново-Вокзальной в Самаре алкоголь продавали без документов

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В полицию от жителей Советского района областного центра поступило сообщение о том, что в магазине на улице Ново-Вокзальной незаконно продается алкоголь.Для проверки поступившей информации по указанному адресу прибыли сотрудники полиции и представители Администрации Советского внутригородского района г.о. Самара. В ходе проведенной работы установлено, что торговая точка реализует алкогольную продукцию без специального разрешения и сопроводительных документов. За выявленные нарушения в отношении хозяина магазина полицейские составили протоколы об административных правонарушениях, сообщает облМВД.