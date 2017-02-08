На ул. Галактионовской в Самаре снова продавали алкоголь с нарушениями

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В полицию еще в июне прошлого года поступило сообщение от жителей Ленинского района о продаже алкоголя с нарушениями закона. По словам бдительных горожан, действующее законодательство игнорировали в магазине, расположенном на улице Галактионовской. Тогда по результатам проверки поступившей информации сотрудники полиции составили в отношении владельца торговой точки протокол об административном правонарушении.В январе 2017 года в полицию вновь поступила информация от местных жителей о том, что в магазине продают алкоголь по ночам. Для повторной проверки стражи правопорядка выехали по указанному адресу. Сведения о реализации спиртного в запрещенное время подтвердились. В отношении индивидуального предпринимателя сотрудники полиции составили протокол об административном правонарушении, сообщает облМВД.