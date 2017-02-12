На ул. Авроры в Самаре в баре изъяли 160 литров спиртного

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Полицейские совместно с представителями общественного объединения «Народный контроль» организовали проверку деятельности бара, расположенного на улице Авроры в Советском районе Самары.В ходе проверки полицейские и общественники задокуменитровали факт оборота (хранения) алкогольной продукции без лицензии и сопроводительных документов.Виновному лицу может быть назначено наказание в виде административного штрафа в размере от 14 000 до 20 000 рублей. Находившаяся в обороте алкогольная продукция общим объемом 160 литров стоимостью 38 000 рублей изъята сотрудниками полиции, сообщает облМВД.