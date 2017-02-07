На ул. Александра Матросова в Самаре алкоголь продавали без лицензии

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Горожане сообщили сотрудникам органов внутренних дел, что в одной из торговых точек на улице Александра Матросова алкоголь продается с нарушениями закона.Для отработки поступившего сообщения полицейские выехали по указанному в обращении адресу. В ходе проверки торгового объекта сотрудники полиции действительно выявили нарушение. Стражи правопорядка установили, что у владельца магазина отсутствует лицензия на осуществление предпринимательской деятельности.В отношении индивидуального предпринимателя сотрудники полиции составили протокол, сообщает облМВД.