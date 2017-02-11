На тольяттинского водителя, вновь севшего пьяным за руль, заведено уголовное дело

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Сотрудники органов внутренних дел установили, что автомобилист уже привлечен к административной ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования: его оштрафовали и на полтора года лишили права управления транспортным средством. По статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.Теперь ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.