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На территории АО «Сокское Карьероуправление» обнаружено тело неустановленного мужчины

16 августа 2017 17:55
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Следственное управление просит оказать содействие в установлении личности погибшего.
14 августа 2017 года на территории АО «Сокское Карьероуправление», по адресу: город Самара, Красноглинский район, Красноглинское шоссе 41 км, дом 10, обнаружено тело неустановленного мужчины, с признаками насильственной смерти.

По данному факту следственным отделом по Красноглинскому району города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области начата доследственная проверка, в ходе которой был осуществлен выезд на место происшествия и произведен осмотр.

Установлено, что на вышеуказанном участке местности обнаружено тело мужчины, на вид 50-55 лет, среднего телосложения, рост 170 см, волосы короткостриженные, русые, с сединой. На трупе одежда: рубашка х/б бежевого цвета с коротким рукавом, брюки полусинтетические серого цвета в шлевках коричневый кожаный ремень, трусы х/б серого цвета, носки х/б серого цвета, кроссовки белого цвета с белыми шнурками с надписью размер-43.

Особенности: на задне-наружной поверхности верхней трети левого предплечья 4 прямолинейных рубца; в проекции 8-10 правых ребер по передней подмышечной линии 5 неправильно-овальных рубцов. На передней поверхности левого предплечья сине-зеленая татуировка в виде изображения розы, проткнутой вертикально ориентированным ножом. На левой верхней конечности трупа обнаружены и изъяты наручные часы с ремешком из металла желтого цвета с надписью «CASIO».

На теле повреждения: в правой височной области рана, покрытая корочкой подсохшей крови, в окружности раны кровоподтек. В ходе осмотра изъято: пистолет «ПМС» калибра 5,45 мм со вставленным магазином с 4 патронами калибра 5,45 мм, на момент осмотра пистолет находился на боевом взводе, патрон был дослан в патронник. Также изъято: сумка матерчатая серого цвета в которой находились связка ключей с магнитным домофонным ключом.

Следственное управление просит внимательно просмотреть фотоизображения и оказать содействие органу следствия в установлении личности погибшего.

Обращаться по телефонам:

Следственный отдел по Красноглинскому району города Самары - 8(846)950-01-43, 8(846)950-01-92.

Отдел полиции № 8 УМВД России по города Самары - дежурная часть - 8(846) 950-02-02, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области. 
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