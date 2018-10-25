На шесть лет отправится в колонию тольяттинец, хранивший у себя дома килограмм героина

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Прокуратурой Тольятти поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, который в начале ноября 2017 года получил от своего знакомого свертки с героином массой 994 грамма, которые хранил в своей квартире с целью дальнейшего сбыта.В августе текущего года наркотическое средство было обнаружено и изъято сотрудниками полиции.Суд признал подсудимого виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков и назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.Приговор суда в законную силу не вступил, передает пресс-служба облпрокуратуры.