На самарца завели 7 уголовных дел за 7 месяцев

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20 ноября 2016 года по месту жительства на 65-летнюю жительницу Самары напал родной сын. Мужчина нанес телесные повреждения своей матери. О данном инциденте стало известно сотрудникам органов внутренних дел. Участковые провели проверку, по итогам которой было принято решение о возбуждении уголовного дела по статье «Побои». Однако, прошло некоторое время и 37-летний мужчина снова пошел на преступление. Спустя несколько дней, он высказал в адрес матери угрозы убийством. Более того, он тайно похитил ноутбук и телевизор у своего отца 1949 года рождения. Впоследствии похищенное злоумышленник сдал в ломбард. Потерпевшему был причинен значительный материальный ущерб на 46 000 рублей. Но и на этом подозреваемый не остановился. 26 октября мужчина под угрозой применения насилия вымогал у своей матери 1 300 рублей.В настоящее время он арестован. По выявленным фактам покушения на грабеж, краж, побоев, вымогательства, угроз убийством возбуждены уголовные дела. Сотрудники органов внутренних дел продолжают проводить необходимые мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.