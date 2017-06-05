На самарца заведено уголовное дело за попытку устроить дочь в детский сад по поддельному документу
5 июня 2017 15:22
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В ходе проверки сотрудники полиции изъяли документ и направили на экспертизу. По результатам исследования установлено, что свидетельство является поддельным.
В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Использование заведомо подложного документа». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательных работ на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Фото pixabay.com
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