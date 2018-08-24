На самарчанку завели уголовное дело за неоднократный сбыт наркотиков

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По версии следствия, 14 и 16 августа 2018 года женщина на территории Кировского района совершила 16 фактов сбыта наркотического средства N-метилэфедрон, расфасованного в свертки по 0,5 грамма.В настоящее время она задержана, в отношении нее Кировским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.По уголовным делам проводятся необходимые следственные действия. Ход расследования уголовных дел находится на контроле прокуратуры района, передает пресс-служба облпрокуратуры.Фото соцсети