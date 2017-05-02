На проспекте Металлургов в Самаре подростку продали алкоголь

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5 апреля текущего года 53-летняя продавщица магазина, расположенного на проспекте Металлургов, реализовала подростку бутылку алкоголя. Противоправный факт был зафиксирован в ходе проверки информации о том, что в торговой точке продают алкогольные напитки детям. Как установили полицейские, ранее нарушительница закона привлекалась к административной ответственности за аналогичное противоправное деяние и была предупреждена об уголовной ответственности за повторную продажу алкоголя несовершеннолетнему.Накануне по результатам проведенной проверки в отношении женщины возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.