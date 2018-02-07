На одной из овощных баз в Самаре обнаружено 240 килограмм санкционных помидоров черри

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6 февраля во время проведения осмотра помещений и территорий овощной базы города в одном из складов было выявлено 37 ящиковс томатами черри, общей массой 240 килограмм. На этикетках имелась информация, что страной происхождения является Турецкая Республика. Выявленный товар – томаты черри из Турции входят в перечень «санкционных» товаров, ввоз которых на территориюРоссийской Федерации запрещен и при выявлении таких товаров подлежит немедленному изъятию и уничтожению.- Почти четыре года действуют отдельные специальные экономические меры, - рассказала о проверочных мероприятиях начальник ОТКПВТ Самарской таможни Рустам Тунтаев,- но некоторые недобросовестные предприниматели продолжают осуществлять оптово-розничную торговлю санкционными товарами, и всеми правдами и неправдами пытаются ввозить в страну указанные товары. Но свою работу в этом направлении таможня совместно с Россельхознадзором Самарской области не ослабляет, тому подтверждение результат данного проверочного мероприятия.В результате проведенного мероприятия должностные лица Управления Россельхознадзора по Самарской области составили акты о факте изъятия томатов и их уничтожении, сообщает пресс-служба Самарской таможни.