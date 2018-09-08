На гражданина Казахстана, задержанного на таможне в Курумоче с чемоданом набитым деньгами, заведено уголовное дело
8 сентября 2018 13:59
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05.09.2018 в следственном управлении Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Казахстана по статье "Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств, совершенное в особо крупном размере".
Установлено, что гражданин Казахстана 16 июня рейсом «Ташкент-Самара» прилетел в аэропорт Курумоч, где проследовал «зеленым» коридором, не заполняя пассажирскую таможенную декларацию.
В ходе проведенного сотрудниками Самарской таможни выборочного таможенного контроля указанного рейса и досмотра в «зеленом» коридоре в ручной клади мужчины были обнаружены и изъяты наличные денежные средства в сумме: 89 488 долларов США, 82 200 Казахских тенге, 31 050 Российских рублей, относящиеся к особо крупному размеру.
Своими умышленными действиями гражданин совершил незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств без декларирования в особо крупном размере, то есть совершил преступление, предусмотренное п. «а» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ.
Куйбышевской транспортной прокуратурой взят на контроль ход предварительного расследования по возбужденному уголовному делу, передает procrf.ru.
Фото: procrf.ru
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8 сентября 2018 13:59
При досмотре в «зеленом» коридоре в ручной клади мужчины были обнаружены и изъяты наличные денежные средства в сумме: 89 488 долларов США, 82 200 Казахских тенге,... Закон
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