На главу сельского поселения Кошки заведено уголовное дело за мошенничество при получении выплат

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В 2014 году он, используя свое должностное положение, обеспечил признание его семьи нуждающейся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда (на основании постановления Главы сельского поселения Кошки). После чего подготовил и передал в Управление сельского хозяйства администрации Кошкинского района заявление от имени своей супруги и членов его семьи о предоставлении социальной выплаты на завершение строительства дома, на принадлежащем ему земельном участке. После этого Жданов, заведомо зная об отсутствии объекта строительства на указанном земельном участке, составил акт о приемке выполненных работ и иные документы, содержащие заведомо не соответствующие действительности сведения.На основании указанных документов, Министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области было выдано свидетельство как участнику федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014- 2017 годы и на период до 2020 года» и предоставлена социальная выплата в размере 1 миллиона 392 тысячи 768 рублей.Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и лиц, причастных к совершению преступления, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.