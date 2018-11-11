На Украине вступил в силу закон об уголовном наказании россиян за въезд в Крым

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Верхняя санкция этой статьи УК Украины — три года лишения свободы. В случае повторного совершения "преступления" "злоумышленнику" может грозить пять лет тюрьмы. С точки зрения украинского законодательства, въезд в Крым возможен только с украинских блокпостов.Несмотря на волеизъявление жителей полуострова, Украина по-прежнему считает Крым своим. Киев заявляет, что Россия "оккупировала" территорию.Фото: © Pixabay