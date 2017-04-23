На Красной Глинке в Самаре незаконно торговали алкоголем

6

Сотрудники полиции проверили работу одного из местных увеселительных заведений, расположенных во 2 квартале поселка Красная Глинка. Место проведения проверки было выбрано не случайно – ранее в полицию поступило сообщение от местных жителей, согласно которому в точке общепита продают алкоголь с нарушением закона.При отработке поступившей информации сотрудники полиции зафиксировали продажу алкоголя. В ходе работы полицейские попросили работников и владельца кафе предъявить сопроводительные документы на реализуемый алкоголь. Однако соответствующей документации не оказалось в наличии. Кроме того, у хозяина данной точки общепита не было лицензии на осуществление предпринимательской деятельности.В результате выявленные нарушения были зафиксированы. На индивидуального предпринимателя сотрудники полиции составили два протокола об административном правонарушении, сообщает облМВД.