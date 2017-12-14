На 40-летнего самарца, ударившего 13-летнего одноклассника дочери в школе, заведено уголовное дело

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По версии следствия, 29 ноября 2017 года мужчина, находясь в помещении школы, нанес не менее двух ударов по лицу 13-летнему подростку. В настоящее время потерпевший находится на стационарном лечении. По предварительным данным, причиной конфликта послужила ссора между дочерью мужчины и подростком, которые учатся в указанной школе.Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.