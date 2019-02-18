Мужчина, виновный во взрыве газового баллона в Самаре на Димитрова, будет отвечать перед судом

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Первым отделом по расследованию особо важных дел Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего местного жителя, обвиняемого в "выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека" и в "повреждении чужого имущества в крупном размере, совершенного путем неосторожного обращения с иными источниками повышенной опасности".Как сообщалось ранее, 5 февраля 2018 года в одном из домов по улице Георгия Димитрова в Самаре произошел хлопок бытового газа, в результате которого получили ожоги 3 степени двое рабочих, производивших ремонт в указанной двухуровневой квартире на 15-16 этажах дома.Согласно заключению строительно-технической судебной экспертизы, причиной взрыва явилось разрушение баллона в связи с его перезаправкой сверх установленных нормативов и последующее истечение газа в помещение.По версии следствия, указанный баллон был приобретен мужчиной, осуществляющим в квартире ремонт, в целях монтажа натяжного потолка. Газовый баллон хранился в квартире, где осуществлялся ремонт, а 5 февраля 2018 года произошло разрушение данного газового баллона и последовал взрыв образовавшейся в результате разгерметизации баллона газовоздушной смеси, что повлекло за собой частичное обрушение строительных конструкций дома, повреждение квартир, общедомового имущества, находящихся вблизи дома транспортных средств, с причинением ущерба на общую сумму более 10 миллионов рублей, а также причинение тяжкого вреда здоровью двум рабочим, производившим в указанной квартире ремонт.В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Промышленного района города Самары для рассмотрения по существу, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области