Мужчина, который пытался избавиться от тещи и тестя, заключен под стражу

734

По версии следствия, в ноябре 2017 года подозреваемый решил организовать убийство матери своей жены и сожителя матери, с целью завладения их движимым и недвижимым имуществом, а также денежными средствами. С этой целью он подыскал исполнителя убийства и пообещал ему за совершение преступления 1 миллион рублей.После этого, 1 февраля 2018 года заказчик встретился с исполнителем убийства, являющегося сотрудником полиции и действующего в рамках оперативного эксперимента, и передал в качестве предоплаты денежные средства в сумме 15 тысяч рублей, пообещав оставшуюся часть суммы после совершения убийства, а также передал фотографию родственницы и указал способ совершения убийства. Исполнитель должен был совершить убийство по месту жительства потерпевших в городе Анапе, однако задуманное преступление не было реализовано подозреваемым, по независящим от него обстоятельствам, поскольку он был задержан сотрудниками полиции.7 февраля 2018 года в отношении подозреваемого судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражей, сроком на 2 месяца. Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.Фото: СУ СК РФ по Самарской области